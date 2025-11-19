La realidad de las periodistas gallegas
Las periodistas y comunicadoras Cláudia Morán y Carolina Neira cierran mañana los Faladoiros Feministas que organiza la Concellería de Igualdade en el marco de la campaña municipal del 25-N. Ambas tratarán la situación de las periodistas gallegas, medios y violencias machistas. La celebración tendrá lugar en el vestíbulo de la Casa de A Luz, a partir de las 19.30 horas.
