Prudencia vecinal en Xeve y Bora hasta el archivo oficial de la A-57

El acuerdo total entre las tres fuerzas políticas municipales para dar «carpetazo» a los dos tramos pendientes de la autovía A-57 es el primer paso importante para acabar de tumbar, «de una vez por todas», un proyecto «totalmente innecesario y dañino», exclama María Carmen Tenorio, portavoz de la plataforma vecinal de Bora y Xeve contra este vial.

Tras el acuerdo en el pleno del lunes, «el Concello comunicará al Ministerio de Transportes la situación y esperamos que, viendo la predisposición de todas las partes, corte de raíz el proyecto», añade Tenorio, aunque adelanta que, por el momento, prefieren «mantener la cautela».

«Es un paso de vital importancia y todo se prevé bastante a nuestro favor, pero todavía no hay nada confirmado, por eso queremos mantener la calma», señala una de las portavoces de la plataforma de afectados. Adelantan que, hasta ahora, no se les ha comunicado ningún avance sobre los plazos que puede conllevar la decisión definitiva del Ministerio desde Madrid, aunque «después de veinte años de protestas, no será preocupante esperar un poco más», confiesa.

Como proponen las formaciones del ayuntamiento pontevedrés, apoyan la redirección del recorrido hacia el polígono industrial de O Campiño, que «sería la única utilidad que se le puede dar al tramo ya construido», entre Vilaboa y Marcón.

A pesar de calificarlo como «un atentado contra el medio ambiente», coinciden en que «ya que se ha invertido tanto dinero público en levantarlo, qué menos que aprovecharlo para otorgarle un mínimo de valor a la ampliación», argumenta María Carmen Tenorio.

A pesar de los avances «realmente positivos» en la lucha contra este proyecto, desde la plataforma continúan apostando por la gratuidad de la siempre polémica AP-9. «Aunque no sea en el total de la autopista, por lo menos algunos tramos», suplica la portavoz. Aseguran que esta modificación «conectaría todos los polígonos de Pontevedra» y añade que «le daría al Concello esa circunvalación que tanto demanda», proponiendo el tramo entre Vilaboa y Curro como recorrido gratuito.