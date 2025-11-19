El PP exige «una solución» a las inundaciones en el CEIP A Xunqueira I
REDACCIÓN
La concejala del Partido Popular de Pontevedra Aroa Otero visitó el CEIP A Xunqueira I para reunirse con su director, Manuel Blanco, e interesarse por la situación que vive el centro tras las inundaciones registradas el pasado viernes. Otero subrayó que es «inadmisible que el colegio se inunde cada vez que llueve fuerte, y mucho más cuando el agua entra en espacios utilizados diariamente por escolares y profesorado que merecen seguridad y unas instalaciones en condiciones. Las imágenes del patio convertido en una laguna, el comedor inutilizado, el pabellón anegado y el profesorado reorganizando a los alumnos en otros espacios sería evitable si el Concello cumpliera sus deberes de mantenimiento de las instalaciones», dice la edil.
La concejala popular recordó que la zona en la que el colegio está construido hace más de 50 años sufre un problema estructural al carecer de un sistema de drenaje acomodado y el terreno no absorbe el agua, lo que agrava el problema cuando coincide la lluvia con la preamar: «Esto lo sabe todo el mundo desde hace años, y por eso resulta incomprensible que no se haya hecho nada», recriminó.
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Diputación y Adif desbloquean la vía verde de Pontevedra a Arcade tras doce años de espera
- Pontevedra 1-1 Mérida: Ahogamiento entre el barro y el punto de penalti
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»
- «El té es la bebida que da de beber al alma»
- Vivienda en San Roque, Alameda y casco histórico: 2.151 euros el metro cuadrado
- Una oficial de la Policía Local denuncia al jefe por «acoso»