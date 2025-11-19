El PP exige «una solución» a las inundaciones en el CEIP A Xunqueira I

La concejala del Partido Popular de Pontevedra Aroa Otero visitó el CEIP A Xunqueira I para reunirse con su director, Manuel Blanco, e interesarse por la situación que vive el centro tras las inundaciones registradas el pasado viernes. Otero subrayó que es «inadmisible que el colegio se inunde cada vez que llueve fuerte, y mucho más cuando el agua entra en espacios utilizados diariamente por escolares y profesorado que merecen seguridad y unas instalaciones en condiciones. Las imágenes del patio convertido en una laguna, el comedor inutilizado, el pabellón anegado y el profesorado reorganizando a los alumnos en otros espacios sería evitable si el Concello cumpliera sus deberes de mantenimiento de las instalaciones», dice la edil.

La concejala popular recordó que la zona en la que el colegio está construido hace más de 50 años sufre un problema estructural al carecer de un sistema de drenaje acomodado y el terreno no absorbe el agua, lo que agrava el problema cuando coincide la lluvia con la preamar: «Esto lo sabe todo el mundo desde hace años, y por eso resulta incomprensible que no se haya hecho nada», recriminó.