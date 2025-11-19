Pontevedra encenderá sus luces de Navidad en el puente de diciembre

Pontevedra encenderá sus luces navideñas el próximo 5 de diciembre. Así lo confirmó el concelleiro de Festas, Demetrio Gómez, que indicó que la temporada festiva comenzará oficialmente esa tarde.

Los trabajos para la colocación del alumbrado comenzaron en la tarde del pasado martes, cuando los operarios colgaron los primeros motivos en las inmediaciones de la Praza de España y en la calle Michelena.

Gómez explicó que «los vecinos y vecinas de Pontevedra seguro que ya se fijaron que estamos colocando el alumbrado de Nadal porque las fechas ya están ahí, pegadiñas, y no queda nada para esta época tan bonita».

También subrayó el esfuerzo que se está realizando desde el departamento de Festas para preparar la ciudad a tiempo.

Ya se ha convertido en una tradición en los últimos años que el encendido navideño tenga lugar el viernes del puente de la Constitución, y así será también este año.

Además de la confirmación de la fecha, el concelleiro de Fiestas señaló que habrá novedades en el diseño de este año, que buscará expandir la imagen festiva a todas las zonas de la ciudad.

De este modo, el alumbrado incluirá nuevas figuras tridimensionales de luces con el objetivo de incrementar el atractivo visual.

Por otra parte, Demetrio Gómez adelantó que el programa completo de actividades que se ofrecerán se dará a conocer en las próximas fechas. Se espera que, como en los últimos años, se ofrezcan numerosos atractivos para toda la familia. Así, especialmente atractivo fue el montaje el año pasado en la Praza de España y la Alameda, con motivos tan bonitos como fotografiables. También habrá, una vez más, una pista de patinaje.