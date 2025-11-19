Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte Sampaio revive sus mitos y leyendas

Con el fin de poner en valor la historia local, profundizar en el sentimiento de pertenencia y fomentar las relaciones intergeneracionales, llega esta tarde a Ponte Sampaio el proyecto de recuperación de la transmisión oral de mitos y leyendas. Se llevará a cabo en el centro cultural y social de la parroquia de 17.30 a 19.00 horas

