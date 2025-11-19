Plataformas digitales acuden al congreso en VUTs en Sanxenxo
REDACCIÓN
Sanxenxo
Sanxenxo acogerá el domingo el I Congreso sobre Viviendas de Uso Turístico, organizado por Aviturga con gestores de VUTs y plataformas digitales y que está abierta a todas las personas interesadas. El encuentro, organizado con la colaboración de la Axencia Turismo de Galicia, reunirá a autoridades, expertos jurídicos, representantes de conocidas plataformas de comercialización y de herramientas digitales para optimizar la ocupación, en una jornada que busca analizar el presente y futuro del sector desde tres perspectivas: normativa, digitalización y desarrollo económico.
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Diputación y Adif desbloquean la vía verde de Pontevedra a Arcade tras doce años de espera
- Pontevedra 1-1 Mérida: Ahogamiento entre el barro y el punto de penalti
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»
- «El té es la bebida que da de beber al alma»
- Vivienda en San Roque, Alameda y casco histórico: 2.151 euros el metro cuadrado
- Una oficial de la Policía Local denuncia al jefe por «acoso»