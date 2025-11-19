Plataformas digitales acuden al congreso en VUTs en Sanxenxo

Sanxenxo acogerá el domingo el I Congreso sobre Viviendas de Uso Turístico, organizado por Aviturga con gestores de VUTs y plataformas digitales y que está abierta a todas las personas interesadas. El encuentro, organizado con la colaboración de la Axencia Turismo de Galicia, reunirá a autoridades, expertos jurídicos, representantes de conocidas plataformas de comercialización y de herramientas digitales para optimizar la ocupación, en una jornada que busca analizar el presente y futuro del sector desde tres perspectivas: normativa, digitalización y desarrollo económico.