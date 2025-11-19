O Concello revalida os apoios a EACC de Marín
A alcaldesa, María Ramallo, e a presidenta da AECC de Marín, Emilia Rey, asinaron o convenio que regula a subvención nominativa de 4.000 euros que se lles outorga como axuda municipal para sufragar custes propios da súa actividade. Esta aportación anual súmase á colaboración económica na andaina solidaria Montes e Praias.
