O Concello revalida os apoios a EACC de Marín

Firma do convenio. | FdV

A alcaldesa, María Ramallo, e a presidenta da AECC de Marín, Emilia Rey, asinaron o convenio que regula a subvención nominativa de 4.000 euros que se lles outorga como axuda municipal para sufragar custes propios da súa actividade. Esta aportación anual súmase á colaboración económica na andaina solidaria Montes e Praias.

