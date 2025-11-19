Noviembre ya es el mes más lluvioso del año y sitúa al Pontillón a plena ocupación

El presente noviembre, con apenas 19 días transcurridos, ya es el mes más lluvioso del año. Meteogalicia ha registrado hasta el momento en la ciudad un acumulado de 390 litros por metro cuadrado, a una media de 22 litros por día, si bien fue la semana dominada por la borrasca Claudia, la que disparó los registros, con 261 litros en menos de siete jornadas.

Con este nivel de precipitaciones, el embalse del Pontillón, en Verducido, es la única presa de abastecimiento de la cuenca Galicia-Costa que se encuentra a plena ocupación. Frente al 100% del embalse pontevedrés, el del río Umia no llega al 54%, mientras que el de Eiras, en el río Oitavén, apenas rebasa el 77% y el de O Con, que abastece a Vilagarcía, ronda el 91% de ocupación.

Los 390 litros ya acumulados en noviembre suponen un registro superior al acumulado en total en los seis meses anteriores, entre mayo y octubre, cuando Meteogalicia recogió en su estación de Campolongo poco más de 362 litros por metro cuadrado. Hasta ahora, el mes más lluvioso era enero, con 315 litros y el presente noviembre se acerca, además, a las cifras de octubre 2023, hace más de dos años, cuando se acumularon 488 litros y se registraron numerosas inundaciones en toda la comarca.

Desde el 1 de noviembre hasta ahora, además, cuatro de los días con más lluvia del año. 61 litros el día 5, 57 el 12, 55 el 16 y 51 el 13. Solo se sitúan en esos mismos niveles en 2025 el 26 de enero (54 litro) y el 19 de abril (55). Precisamente abril es el tercer mes con más lluvias, al llegar a los 205 litros.