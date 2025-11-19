Música para los más pequeños en A Oliva

CCU Monumental celebra el Día del Niño mañana con varias sesiones musicales a cargo de la soprano Bonnie Cooper. De 17.30 a 19.30, en turnos de media hora, Cooper tratará de acercar de forma divertida y participativa la música a los más pequeños. Los talleres se llevarán a cabo en las Galerías de A Oliva y van dirigidas a niños de 0 a 8 años.