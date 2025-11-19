Música para los más pequeños en A Oliva
CCU Monumental celebra el Día del Niño mañana con varias sesiones musicales a cargo de la soprano Bonnie Cooper. De 17.30 a 19.30, en turnos de media hora, Cooper tratará de acercar de forma divertida y participativa la música a los más pequeños. Los talleres se llevarán a cabo en las Galerías de A Oliva y van dirigidas a niños de 0 a 8 años.
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Diputación y Adif desbloquean la vía verde de Pontevedra a Arcade tras doce años de espera
- Pontevedra 1-1 Mérida: Ahogamiento entre el barro y el punto de penalti
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»
- «El té es la bebida que da de beber al alma»
- Vivienda en San Roque, Alameda y casco histórico: 2.151 euros el metro cuadrado
- Una oficial de la Policía Local denuncia al jefe por «acoso»