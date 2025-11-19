Luis Rei lanza su nuevo libro en Cronopios
Luis Rei estará mañana en la en la librería Cronopios para presentar su nueva obra «A Illa de San Simón», que pertenece a la colección Illadas. Ilustrado por Federico Granell, relata la historia pasada y la vida actual de este enclave. La periodista Susana Pedreira entrevistará al autor en un evento abierto al público hasta llenar aforo a partir de las siete de la tarde.
