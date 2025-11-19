Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Rei lanza su nuevo libro en Cronopios

Luis Rei estará mañana en la en la librería Cronopios para presentar su nueva obra «A Illa de San Simón», que pertenece a la colección Illadas. Ilustrado por Federico Granell, relata la historia pasada y la vida actual de este enclave. La periodista Susana Pedreira entrevistará al autor en un evento abierto al público hasta llenar aforo a partir de las siete de la tarde.

