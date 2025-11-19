Localizan más de 40 kilos de cocaína en un portacontenedores en el Puerto de Marín

La Guardia Civil y el servicio de Vigilancia Aduanera han localizado un alijo de cocaína escondido entre la carga de un mercante atracado en el Puerto de Marín. Según fuentes próximas a la investigación, el hallazgo se produjo el martes en el portacontenedores 'Andrea' y se apunta a que se superan los 40 kilogramos de droga.

El mercante procedía de Perú, y tras hacer escala en Vigo, atracó el mismo martes en los muelles Adolfo Reboredo de Marín. Tras localizarse la cocaína, el barco partió de madrugada hacia el puerto de Algeciras, en su ruta habitual.

La cocaína estaba repartida en varios paquetes negros y no se escondió entre la mercancía sino que estaba oculta en la propia estructura del contenedor.

Las mismas fuentes apuntan que la investigación aún esta en marcha a la espera de aclarar el destino de la droga, aunque se sospecha que estaba previsto descargarla en España. No se ha confirmado todavía si se han realizado detenciones, si bien suele ser habitual que la tripulación del barcodesconoce que transportan droga.

El 'Andrea' es un portacontenedores de 134 metros de eslora que transporta mercancía variada.

En febrero pasado también se habían localizado 120 kilos de cocaína adheridos al casco de un mercante ruso en el mismo puerto de Marín.

Estaban repartidos en cuatro fardos en el barco "Crown Garnet", de nacionalidad rusa pero bajo bandera de Panamá.

El "Crown Garnet" forma parte de una linea regular de fruta entre Natal ( Brasil) y Dover (Reino Unido), con escalas en Marín y Rotterdam (Países Bajos). El puerto marinense incorporó esta línea el pasado mes de septiembre de 2024