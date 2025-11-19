Unas jornadas analizan la historia y la rehabilitación del Pazo de Lourizán
REDACCIÓN
Pontevedra
La Axencia Galega da Industria Forestal, organiza el viernes 21 una jornada en la que diferentes expertos hablarán sobre la historia y el proceso de rehabilitación del Pazo de Lourizán. El encuentro se celebrará en la Escola de Forestais y contará con la participación, entre otros, de la arquitecta del estudio responsable de las obras de remodelación del pazo, Carme Pinós, de la UTE Pinós-Enrich, quien expondrá el proyecto básico y los cambios de uso en la finca.
