Os Gafos se renueva en A Ponte Nova a la espera de la regeneración de Campolongo

La reforma del paseo del río de Os Gafos en el tramo de la rúa da Ponte Nova, cerca de su desembocadura, ya está terminada. Se trata de un proyecto que transformó el lado izquierdo del recorrido fluvial, creando un espacio accesible a una nueva zona pública de estancia para el disfrute de los vecinos y de los paseantes.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, destacó la calidad del resultado final durante su visita hoy al lugar, junto con el concejal Xaquín Moreda, subrayando la importancia de estas obras de menor envergadura en la mejora urbana. Asimismo, añadió que el impacto de esta inversión de más de 43.000 euros, es notable, especialmente gracias a la iluminación led.

El regidor insistió en que «seguiremos haciendo todo esto porque una cosa son las grandes obras que generan un impacto mucho más importante y otras son las pequeñas que mejoran también la calidad de vida de los vecinos», comparando la gran inversión que supone la renaturalización del río Gafos, con esta, que «cambió la cara de este barrio que necesita más inversiones».

En la visita, Lores hizo alusión a la renaturalización del río, declarando que «tendremos que meterle mano a la bajada de Os Gafos que también le hace falta, mejorar la accesibilidad y hacer actuaciones que serían la continuidad de las obras en el parque de A Parda y llegar hasta la ría desde el este de la ciudad».

A la espera de la renaturalización de Os Gafos para destapar el tramo fluvial soterrado de Campolongo, el alcalde expresó que «es una alegría ver terminada esta obra». El proyecto supuso la intervención en una superficie de 170 metros cuadrados, centrándose en la demolición de una edificación ruinosa que suponía una mala imagen para la zona, en favor de la construcción de una zona de descanso.