Escasa incidencia actual de virus respiratorios en niños en el CHOP

El área sanitaria no ha detectado signos de alarma desde el punto de vista asistencial en cuanto a virus respiratorios en niños en lo que va de campaña.

Así lo confirmó ayer el jefe de Pediatría, el doctor José Antonio Couceiro: «No estamos teniendo una especial incidencia de ingresos relacionados con infecciones respiratorias».

Reconoció que desde la instauración de la profilaxis con anticuerpos monoclonales del virus sincitial «el panorama, sobre todo en aquellos casos que requieren hospitalización ha cambiado radicalmente, se ha producido un hito en la historia de la Pediatría».

Respecto a la gripe en población infantil, en el Hospital Provincial se han visto «casos esporádicos, pero tampoco han sido tan significativos como para haber necesitado ingreso», reconoció.

«También en ese aspecto hay que recordar que hay un plan del Sergas de vacunación a los niños de los seis meses a los once años de edad con una vacuna intranasal», señaló. A ello hay que sumar el plan piloto de vacunación en los centros escolares.

Según los últimos datos, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, el 35,53% de los niños de hasta once años han sido vacunados contra la gripe y el 87,80% de los bebés contra el virus sincitial respiratorio.