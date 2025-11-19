Las entradas para el concierto de Dani Fernández salen a la venta mañana

Pontevedra será una de las paradas destacadas de «La Insurrección Tour», la nueva gira de Dani Fernández. El cantante ciudadrealeño actuará en la ciudad el próximo 20 de agosto en la explanada del recinto ferial. El artista, uno de los grandes nombres del pop rock español, incorpora esta fecha dentro de un recorrido por algunos de los recintos más importantes del país. Las entradas estarán disponibles desde mañana a las 17.00 horas en la páginas web esmerarte.com y danifernandezoficial.es.

El anuncio llega a los pocos días de que el artista se alzara con dos galardones en Los40 Music Awards 2025. Fernández ganó el Mejor Disco por «La Jauría» y la Mejor Colaboración por «Y si lo hacemos», que canta junto a Valeria Castro. Reafirma así el reconocimiento unánime del público y de la industria musical.

«La Insurrección Tour» está inspirada en la idea del «zoo digital, donde la exposición constante condiciona la vida diaria», explican. Por ello, la gira propone una insurrección consciente: «romper con las miradas ajenas, asumir la imperfección y escapar de la cultura del juicio permanente», concluyen.