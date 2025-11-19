Ence inicia la homologación de su primera línea de producción de celulosa fluff en la planta de Navia

Ence avanza en su estrategia de convertirse en un fabricante de celulosas especiales impulsando productos sustitutivos de la fibra larga de mayor valor añadido.

Como parte clave de esta estrategia, la compañía ha puesto en marcha, desde su planta de Navia (Asturias), su primera línea de producción de celulosa fluff, con una capacidad de 125.000 toneladas anuales, actualmente en proceso de homologación con clientes.

Este nuevo producto está dirigido al sector europeo de artículos higiénicos absorbentes y está diseñado para sustituir la celulosa fluff importada y fabricada con fibra larga, aportando además una alternativa de fabricación europea, más sostenible y con menor huella de carbono.

La inversión asociada a la puesta en marcha de esta nueva línea de producción asciende 35 millones de euros. De esta forma la compañía refuerza su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de productos con mayor valor añadido para sus clientes.

Durante los primeros nueve meses del año 2025, la gama de celulosas especiales de Ence ha alcanzado cerca del 30% de las ventas de esta unidad de negocio. Esta evolución refleja la apuesta de la compañía por productos diferenciales con demanda creciente en el mercado internacional.

La compañía prevé que las celulosas especiales —incluyendo la nueva celulosa fluff— representen más del 62% del volumen total de ventas en 2028. Este aumento del peso de productos de mayor margen en el mix comercial permitirá seguir consolidando a Ence como uno de los productores más competitivos de soluciones sustitutivas de la fibra larga.