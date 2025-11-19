Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Curso para manipular mercancías peligrosas

Durante esta semana se celebra en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Marín y Ria de Pontevedra un curso de formación sobre la manipulación de mercancías peligrosas al que asisten, además de personal del puerto, operadores de muelles y terminales del resto de puertos gallegos de interés general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents