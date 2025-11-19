Condenados un hombre y una mujer por una brutal agresión a dos policías

Un hombre y una mujer han sido condenados por atentado y lesiones como responsables de una brutal agresión a dos policías que habían acudido al centro Rexurdir de la calle Cruceiro de Pontevedra para trasladar al juzgado al varón por otra causa judicial. La Audiencia acaba de ratificar las condenas impuestas en su día por el Juzgado de lo Penal 3 de Pontevedra por unos hechos ocurridos en abril de 2022. Según la sentencia, el hombre se negó a acudir al juzgado e intentó abandonar el local. al ser interceptado empujó de forma violenta a uno de los agentes. La mujer se encaró con la otra policía, a la que insultó, dio un puñetazo, arrancó mechones de pelo de la cabeza y propinó varias patadas. Esta acusada ha sido condenada a tres años de prisión, mientras que al hombre, al que se le aplicó la eximente incompleta de alteración psíquica, se le imponen cinco meses de prisión y 45 días de multa.