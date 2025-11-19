Los clientes no temen (por ahora) a la gripe aviar

La gripe aviar, una enfermedad vírica que afecta principalmente a aves de corral y silvestres, ha obligado a las autoridades sanitarias a ordenar el confinamiento de estos animales en toda España. Sin embargo, esto no parece atemorizar, al menos de momento, a los consumidores ni tener una consecuencia directa en el mercado. Hermi, trabajadora de Macario Carniceros, señala que las ventas siguen estables y no se ha notado ninguna disminución ha causa de la enfermedad, algo en lo que están de acuerdo todos los vendedores consultados, como es el caso de José Mogo, quien también tiene un puesto de carnicería en el mercado. No obstante, esto no afecta a todos por igual, pues mientras a la empresa Lago, especializada en pollos, este cambio no le supuso muchas variaciones, hay varios autónomos que tienen que realizar un gasto significativo para cubrir sus instalaciones.

Hermi, trabajadora de la plaza, con los pollos. / Gustavo Santos

"Nadie se preocupa por el pollo. De hecho, este fin de semana me sorprendí porque compré mucho y lo vendí todo" señala Mogo, quien considera que no son necesarias estas medidas, defendiendo que "es algo aislado que está en la otra punta de España" y no ve factible "que todo el mundo tenga que encerrar en la casa las cinco gallinas que tiene".

Sobre esta gripe aviar, "se habla mucho, pero en la ciudad no se percibe de la misma manera que en la aldea", apunta Rubén, propietario de la carnicería Rubén.

En definitiva, los compradores pontevedreses no se muestran especialmente preocupados por el contagio, lo que permite mantener la venta de pollos estable y sin cambios notorios.

Subida de los huevos

Mientras que el precio del pollo se mantiene estable, el de los huevos no para de subir, haciendo que la fábula de "la gallina de los huevos de oro" cada vez parezca más una realidad cercana. "En la última semana, el precio de los huevos aumentó sobre un 10%", comenta Rubén.

Por su parte, Ángela Pomares, una compradora habitual, expresa su desesperación ante el incremento: "No para de subir todo, ahora hasta los huevos, no hay derecho". Pomares critica el rumbo económico del país, declarando que "últimamente más que vivir, sobrevivimos".