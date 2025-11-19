Caldas activa vales de compra para fomentar el comercio local

Reactivar los sectores comerciales e incentivar la compra en los negocios de proximidad es el objetivo de la nueva campaña impulsada por el Centro Comercial Aberto (CCA) Caldas, en colaboración con el Concello. La iniciativa, cofinanciada por la Xunta, consiste en poner a disposición de los compradores paquetes de vales de compra por valor de 30 euros, con un precio de 20, lo que supone un ahorro de 10. Los vales se podrán recoger en los establecimientos asociados al CCA a partir de mañana jueves, hasta agotar existencias, y podrán utilizarse entre el 1 y el 30 de diciembre en estos locales. Se puede obtener más información en la sede del propio CCA, situada en la Plaza José Sesto Casal, o llamando a los números de teléfono 986540886 y 620248155. En total, se pondrá a disposición de la ciudadanía medio millar de vales de compra.