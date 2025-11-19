Ayuntamientos y expertos abordan el reto de la renaturalización urbana

El proyecto RedeVerde Pontevedra organiza hoy la Jornada Medioambiental «A renaturalización urbana: o reto de lograr

cidades máis amables e vivibles» en la Casa das Campás. La sesión reúne a representantes institucionales, profesionales del urbanismo y expertos en sostenibilidad para debatir sobre el papel de la renaturalización urbana como herramienta clave en la mejora de la calidad de vida y la adaptación al cambio climático. Intervienen, entre otros, el gerente del área de Sostenibilidad y Transición Verde de EOSA, Luis Touriño Guerra., el arquitecto Valerio González Somoza y Federica Risi, responsable de Políticas y Proyectos de la European Urban Knowledge Network.