25-N en Sanxenxo: el testimonio de cuatro mujeres maltratadas y un mural colectivo

El Concello de Sanxenxo dará voz a cuatro mujeres del municipio que sufren maltrato en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Será en un acto abierto al público el próximo 25 de noviembre a las 19.00 horas en el pabellón de Nantes. Fruto del convenio firmado entre el Concello y la Subdelegación del Gobierno, se inaugurará un mural creado por el alumnado del Máster de Dirección de Arte Publicitaria de la Universidade de Vigo bajo el lema ‘A violencia de xénero é universal e a resposta tamén o é’ Durante el mes de octubre, la artista local Ana Cancela dirigió esta acción, con las Anpas y las Asociaciones de Mujeres Rurales. La pintura muestra de una forma simbólica la repulsa a la violencia de género, mostrándose expuesto en este pabellón por donde pasan distintos públicos a lo largo del año.

A continuación, la experta en igualdad y género Sara Uris será la encargada de conducir un relatorio que tendrá como hilo conductor el análisis de la violencia de género, que se abordará de una forma directa, entremezclado con el testimonio real de víctimas de violencia de género de distintos perfiles personales del municipio. Se trata de mostrar que este tipo de violencia existe y sigue existiendo y sobre todo puede suceder a cualquier mujer. No existe un perfil de personalidad único para las mujeres que lo sufren.

Por otro lado, los edificios y espacios públicos municipales se iluminarán todo el mes de color morado.