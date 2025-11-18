La vivienda de nueva promoción en Pontevedra creció casi un 10% en el último año

Las rehabilitaciones copan 7 de cada 10 obras que se acometen en Pontevedra, pero el sector constata el cambio de tendencia a favor de las nuevas promociones, que han aumentado casi un 10% en el último año, según datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo). Éste constata que la obra nueva representaba el 23% de los expedientes en el tercer trimestre de 2024, y en el mismo periodo de 2025 ha aumentado hasta suponer el 34%.

Ricardo Sobral, delegado del Coatpo en Pontevedra, señala que a corto plazo «la rehabilitación comenzará a perder peso poco a poco a favor de las nuevas promociones, al menos en tanto no se apruebe un nuevo plan de vivienda». Atribuye el cambio de tendencia a la conclusión de las ayudas públicas, «fundamentalmente procedentes de la Unión Europa, para acometer proyectos de rehabilitación que mejorasen la eficiencia energética de nuestro parque de viviendas» y al impulso que las administraciones públicas «están decididas a acometer para impulsar nuevas promociones que ayuden a resolver el problema de la vivienda».

Con todo, el presidente del Coatpo, Manuel Rañó, incide en que la rehabilitación debe seguir jugando un papel clave en la transformación del parque de viviendas. La patronal inmobiliaria estima de hecho que más de la cuarta parte de los pisos y casas del municipio (por encima de las 8.000 viviendas) superan los 50 años.

«Ayudas estables, continuas y accesibles»

Esta obsolescencia continúa aumentando y compromete la eficiencia energética y habitabilidad de las viviendas, a mayores de su valor de mercado. En este escenario de envejecimiento, Manuel Rañó asegura que debe mantenerse «una estrategia basada en ayudas estables, continuas y accesibles -sin una tramitación compleja- para seguir fomentando la rehabilitación de edificios en los principales núcleos de población de nuestra provincia y facilitar así su entrada en los mercados de venta y alquiler a un precio asequible».

En su opinión, «Las políticas de vivienda deben contar con fondos adecuados y sostenidos en el tiempo para ser efectivas»

Por otra parte, Manuel Rañó es optimista sobre cómo evolucionará la construcción en la provincia de Pontevedra y su entorno durante el año 2026. A su juicio, «las perspectivas del sector son muy buenas». «Desde el Coatpo estamos poniendo todo tipo de herramientas, basadas fundamentalmente en una formación especializada y de calidad, en manos de los profesionales de la arquitectura técnica de la provincia para que estén preparados para afrontar los desafíos que ya están llamando a la puerta».

Las reformas, motor de la construcción

Aunque aumenta la obra nueva, los proyectos de rehabilitación «siguen siendo el motor de la construcción» en Pontevedra, constata el colegio profesional. Sus registros indican que «la reforma de edificios, inmuebles o viviendas sigue siendo la especialidad de la capital del Lérez y de los concellos de su entorno»: suponen el 69,5% de los expedientes dirección contabilizados desde el pasado mes de enero y hasta septiembre, mientras que el otro 30,5% se corresponde con obras nuevas.

Tras la aceleración de la construcción tras la pandemia, la actividad general del sector registra una caída en Pontevedra y su área de influencia. El Coatpo destaca que «los expedientes de dirección de obra, el termómetro para conocer la marcha del sector de la construcción, ceden un 8,98% en los nueve primeros meses de 2025… Pasaron de 757 de enero a septiembre de 2024, a 689 en el mismo período de este año».

Por su parte, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que refleja el coste de los materiales y de la mano de obra necesarios para la ejecución de un proyecto, creció en la comarca. «Se trata de una estimación a priori del coste de la obra», indican las mismas fuentes, «en Pontevedra y su área el PEM total de los nueve primeros meses de 2025 sumó 160 millones de euros, un 4,17% más que el PEM de enero a septiembre de 2024, que superó los 153 millones de euros», siempre según datos del Coatpo.

En los nueve primeros meses de 2025, el PEM por obra llegaba a los 232.528 euros, frente a los 203.172 euros del Presupuesto de Ejecución Material por obra contabilizados en ese mismo periodo de 2023. La subida fue del 11,7 por ciento en estos dos años.