El Virxe Peregrina conmemora el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos

Con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos que se conmemora hoy, el centro de salud Virgen Peregrina en Pontevedra realizó una campaña divulgativa para insistir y promover un uso responsable de los medicamentos entre profesionales y pacientes ante lo inicio de la época otoñal-invernal, período de mayor cifra de infecciones respiratorias.

Durante toda la mañana, en el vestíbulo de este centro de salud pontevedrés se instaló una mesa informativa que contó con el asesoramiento de personal sanitario de Atención de Primaria, entre los que se encontraban profesionales como la pediatra, Josefa Ares Álvarez; el médico interno residente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, Álvaro Alegre Sacristán; y la farmacéutica titular en el servicio de Virxe Peregrina, Marta Rodríguez Barreiro.

Destacar que el área Sanitario de Pontevedra y O Salnés dispone de equipos conformados por profesionales que trabajan en Programas de Optimización de Uso de los Antibióticos, denominados con el acrónimo PROA, que inciden en la optimización de la prescripción de antibióticos para mejorar el pronóstico de los pacientes que los necesitan, minimizando sus efectos adversos, controlando la aparición de resistencias y garantizando el uso de tratamientos coste eficaces.