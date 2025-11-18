Tres premios Best in Class para el área sanitaria de Pontevedra

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha recibido tres premios nacionales Best in Class 2025 al galardonar iniciativas asistenciales tanto de los servicios de Farmacia y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) así como de su Atención Primaria. Estos premios, convocados anualmente por la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y la publicación especializada Gaceta Médica, reconocen públicamente a los mejores servicios, unidades y procesos asistenciales de hospitales y centros de salud de toda España, tanto públicos como privados, destacando la excelencia en la atención a los pacientes y el bueno hacer de sus profesionales.

Al acto de entrega de los premios nacionales Best in Class, que este año alcanzó su vigésima edición con una gala honorífica celebrada en Madrid, asistió una delegación del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés con responsables de los servicios premiados y miembros del equipo directivo. La concesión de los premios nacionales Best in Class se basa en la puntuación obtenida por los candidatos con el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP) que se establece a partir del análisis multivariable de los datos recogidos en los cuestionarios de autoevaluación cubiertos por los centros hospitalarios y de Atención Primaria y que, posteriormente, evaluara por un comité nacional de expertos.

Premio de Farmacia Hospitalaria en Oncología al CHOP

El servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario pontevedrés recibió el premio de Farmacia Hospitalaria en Oncología, que le reconoce su excelencia en la atención a pacientes, con especial incidencia en los tratamientos oncológicos, la calidad asistencial y la innovación con terapias CAR-T, así como la integración de la investigación en la práctica clínica.

Este galardón lo recogió el jefe de servicio de Farmacia Hospitalaria del CHOP pontevedrés, el doctor Carlos Cespo Diz, quien destacó el ejemplar trabajo de equipo desarrollado por los profesionales de este departamento para alcanzar la excelencia en la asistencia a los pacientes.

Premio nacional en la categoría de Atención Primaria

La Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés recibió el premio nacional por la aplicación de programas comunitarios preventivos, de tratamientos, de humanización, mejora de la calidad e innovación a su población. En esta vigésima edición de los Best in Class, la red de 42 centros de salud del área sanitaria recibió el reconocimiento nacional por sus innovaciones y propuestas de mejora en materia de suelo pélvico, de atención compartida entre hospitales y centros de salud, en aplicación del programa de teleasistencia TELEA y en el abordaje integral de la cronicidad en la Atención Primaria gracias al uso de las nuevas tecnologías.

Según quedó patente en Madrid durante la ceremonia y entrega de los premios, desde los centros de salud de la red de Atención Primaria del área se potencian proyectos de innovación que contactan a los equipos asistenciales con los pacientes, facilitando el trabajo de los profesionales de Atención Primaria de los distritos sanitarios arousano y pontevedrés, contribuyendo a mejorar el control de las dolencias crónicas, evitando ingresos y con una mayor calidad de vida.

Segundo galardón consecutivo para Digestivo

Por su parte, el Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, como el mejor servicio de España en los Premios Best in Class. Un galardón recogido por el jefe de servicio de Digestivo del CHOP pontevedrés, el doctor Juan Turnes, acompañado de la supervisora de Enfermería de la planta de hospitalización de Digestivo, Lourdes Rodríguez y el facultativo e investigador responsable de la unidad de enfermedades inflamatorias intestinales, Daniel Carpio.

Este nuevo reconocimiento llega solo un mes después de que el grupo de investigación vinculado a Digestivo, el Grupo IDARA -Intelligent Digestive & AI Research Alliance-, fuera premiado en el Foro RIES25 por el proyecto Aidatamed, una de las dos iniciativas en Inteligencia Artificial impulsadas desde el servicio y seleccionadas por la convocatoria estatal del Espacio Europeo de Datos en Salud.

El servicio de Digestivo del CHOP inició el año 2025 con la recepción del Premio Ciudad de Pontevedra y batiendo su récord de publicaciones científicas con trabajos en revistas de prestigio como The New England Journal of Medicine. Este avance es fruto de una apuesta por la investigación y la innovación iniciada en 2012 con la creación de una oficina propia de proyectos y comunicación, centrada inicialmente en las hepatitis virais y en las dolencias inflamatorias intestinales.

Con el objetivo de eliminación de la hepatitis C casi alcanzado, labor que le reportó tres premios Best in Class consecutivos como mejor Unidad de Hepatitis C de España en los años 2020, 2021 y 2022, los profesionales de Digestivo de Pontevedra buscan ahora mejorar la atención de los pacientes, reforzando la investigación, enfocándose en comunicación y promoviendo la innovación asistencial con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Con más de 170 ensayos clínicos realizados y una treintena activos, el equipo alcanzó hitos como la curación funcional de pacientes con hepatitis B, dolencia para la que no existían tratamientos curativos hasta la fecha. Con este ánimo innovador, los tiempos de espera del servicio se encuentran entre los más bajos del Servizo Galego de Saúde.

El CHOP también es pionero en la introducción de técnicas endoscópicas de alta complejidad, como la gastroplastia endoscópica, que permite tratar la obesidad sin cirugía. Fue el primer hospital del Sergas y uno de los primeros del Sistema Nacional de Salud en aplicarla.

Otra de las fortalezas de este servicio es su apuesta por la comunicación entre especialidades y por la cercanía con los pacientes y con la sociedad. Con especial atención a la Enfermería de práctica avanzada y a la Atención Primaria, Digestivo lidera el uso de herramientas telemáticas que mejoran la coordinación con los centros de salud y con otros servicios hospitalarios. Además, cuenta con dos unidades monográficas de referencia internacional en patologías inflamatorias intestinales y hepáticas, con profesionales de Enfermería especializados nambas dolencias.

En el campo de la divulgación sanitaria, Digestivo también apuesta por la comunicación accesible. A través del proyecto Comta Salud - www.comtasalud.es - se impulsó en 2024 una nueva estrategia de creación de contenidos para pacientes, incorporando pictogramas y recursos de lectura fácil para personas con dificultades de comunicación o baja alfabetización digital.

Con el horizonte de implantar mejoras en los procesos y asistencia en el Gran Montecelo, el grupo trabaja ahora en proyectos ligados a la Inteligencia Artificial, una trayectoria que comenzó con el proyecto Aicomta -un asistente basado en Inteligencia Artificial que mejora el intercambio de información entre la Atención Primaria con los servicios de Digestivo y Endocrinología- que resultó ganador del premio Ennova Health 2024.

Tras la evaluación en entorno real de Aicomta, el servicio de Digestivo centraráse en los próximos meses en la finalización de los prototipos de Aidatamed y GIFT. Ambos proyectos cuentan en conjunto con más de un millón de euros de financiación de la convocatoria de ayudas 2024 para la creación de demostradores y casos de uso de espacios de datos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.

Mientras que GIFT emplea Inteligencia Artificial como un asistente para la búsqueda de información médica verificada en gastroenterología, Aidatamed emplea esta tecnología para generar datos sintéticos que favorezcan la investigación, en especial en dolencias raras. Este último proyecto fue vencedor del galardón RIES25 por su innovación. Ambas iniciativas, impulsadas por el Hub Datalife, cuentan con el Centro de Supercomputación de Galicia -CESGA- como demostrador y permitieron al Servicio de Digestivo del CHUP incorporar 12 nuevos perfiles en investigación.

El proyecto GIFT se presentará en 3 webinars que tendrán lugar en diciembre de este año y en enero de 2026 y que contarán con invitados de renombre en el campo de la Inteligencia Artificial en salud. La información sobre los eventos estará disponible en la web gift.idara.health .