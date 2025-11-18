Tres nuevos premios a la atención y servicios del CHOP en los «Best in Class»
El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés acaba de recibir tres premios nacionales Best in Class 2025, con los que se ha reconocido iniciativas asistenciales tanto de los servicios de Farmacia y Aparato Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra y su Atención Primaria. Dichos premios, convocados anualmente por la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos y la publicación especializada Gaceta Médica, reconocen públicamente a los mejores servicios, unidades y procesos asistenciales de hospitales y centros de salud de toda España, tanto públicos como privado. El acto de entrega de los Best in Class tuvo lugar ayer en Madrid.
Farmacia, Digestivo y A.P.
El servicio de Farmacia recibió el premio de Farmacia Hospitalaria en Oncología, que le reconoce su excelencia en la atención a pacientes, con especial incidencia en los tratamientos oncológicos, la calidad asistencial y la innovación con terapias CAR-T, así como la integración de la investigación en la práctica clínica.
La Atención Primaria recibió el premio nacional por la aplicación de programas comunitarios preventivos, de tratamientos, de humanización, mejora de la calidad e innovación a su población. La red de 42 centros de salud del área sanitaria recibió el reconocimiento nacional por sus innovaciones y propuestas de mejora en materia de suelo pélvico, de atención compartida entre hospitales y centros de salud, en aplicación del programa de teleasistencia TELEA y en el abordaje integral de la cronicidad en la Atención Primaria gracias al uso de las nuevas tecnologías.
Por su parte, el Servicio de Digestivo del CHOP ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, como el mejor servicio de España en los Premios Best in Class. Este nuevo reconocimiento llega solo un mes después de que el grupo de investigación vinculado a Digestivo, el Grupo IDARA fuera premiado en el Foro RIES25 por el proyecto Aidatamed de IA.
