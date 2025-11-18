Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trabajadores sanitarios piden el refuerzo de Atención Primaria

Concentración ante el centro de salud de Lérez.

Concentración ante el centro de salud de Lérez. / FdV

Ana López

Pontevedra

Personal de Atención Primaria de Pontevedra secundó este martes ante los centros de salud las concentraciones convocadas previas a la movilización conjunta convocada para los próximos 26, 27 y 28 de noviembre. Los trabajadores de la sanidad pública exigen a la Xunta de Galicia que refuerce la Atención Primaria y mejore las condiciones de trabajo para poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

En este sentido, demandan una negociación real de un plan de ordenación de los recursos humanos para Atención Primaria, que reclaman desde 2019.

