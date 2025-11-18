Trabajadores sanitarios piden el refuerzo de Atención Primaria

Personal de Atención Primaria de Pontevedra secundó este martes ante los centros de salud las concentraciones convocadas previas a la movilización conjunta convocada para los próximos 26, 27 y 28 de noviembre. Los trabajadores de la sanidad pública exigen a la Xunta de Galicia que refuerce la Atención Primaria y mejore las condiciones de trabajo para poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.

En este sentido, demandan una negociación real de un plan de ordenación de los recursos humanos para Atención Primaria, que reclaman desde 2019.