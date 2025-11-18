Teatro en el IES Illa de Tambo con Lúa Chea

El auditorio del instituto Illa de Tambo de Marín acogerá este viernes, a las 20 horas, la representación de la obra de teatro «Resart-residencia de artistas», del grupo de Poio Lúa Chega. La pieza narra las vivencias de los supervivientes de un grupo teatral en una residencia de mayores. Su vida sigue siendo la interpretación y están dispuestas a todo para seguir con sus rutinas y ensayos. La entrada es libre hasta llenar aforo.