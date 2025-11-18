San Vicente de Paul inaugura un Centro de Acompañamiento y Escucha

La Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) ha inaugurado en Pontevedra su nuevo Centro de Acompañamiento y Escucha, un espacio destinado a personas mayores en soledad, o que atraviesan situaciones de duelo, que funcionará en Espacio Betania (calle San Xulián 4, bajo).

El acto inaugural contó con la presencia del párroco de Virgen del Camino, Alberto Domínguez Munaiz, que bendijo el espacio. La coordinadora de este nuevo centro es María del Pilar Dapena.

El espacio nace ante la creciente realidad del envejecimiento, la soledad no deseada y la falta de redes de apoyo. Así, abrirá dos tardes a la semana para ofrecer un entorno en el que construir vínculos de amistad.

Entre las actividades propuestas destacan meriendas preparadas junto con los propios participantes para fomentar la autonomía y autoestima, espacios de conversación y escucha activa, talleres, espacios de oración, charlas sobre salud, hábitos de vida, bienestar emocional o lectura de textos motivadores, visitas domiciliarias para personas enfermas o con movilidad reducida, ayuda en gestiones básicas (médico, banco, trámites), celebraciones de cumpleaños y actividades especiales en Navidad.

«El propósito es que las personas mayores se sientan como en una familia grande. Que nadie se sienta solo, que encuentren amigos, escucha y ganas de vivir», comenta María del Pilar Dapena.