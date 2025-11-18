Salen a concurso los baños y el puesto de socorrismo en Cabeceira

La Xunta de Goberno de Poio aprobará esta semana el pliego de cláusulas administrativas que permitirá sacar la licitación a fabricación e instalación de nuevos baños públicos y de un puesto de socorrismo en la playa de Cabeceira, en Lourido. La inversión prevista para este proyecto asciende a 45.000 euros y tiene como finalidad ofrecer a la ciudadanía servicios sanitarios públicos y de atención básica en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

El módulo se situará en el mismo emplazamiento del stand actual, que debido a su elevado deterioro no puede ser reutilizada. Las nuevas instalaciones tendrán unas dimensiones aproximadas de 8,34 metros de largo, 2,36 metros de ancho y 2,85 metros de altura. Incluirán aseos femeninos y masculinos, cada uno con un inodoro individualizado y lavabo, adaptados para personas con movilidad reducida. Por su parte, el puesto de socorrismo contará con un espacio destinado a la vigilancia, primeros auxilios y coordinación de emergencias.

La playa de Cabeceira es uno de los dos arenales de Poio que cuenta con el distintivo de Bandeira Azul. Hasta ahora, para cumplir con los requisitos de calidad, durante los meses de verano se recurría al alquiler de aseos portátiles. Una vez publicado el pliego de cláusulas en el Perfil del Contratante, las empresas interesadas dispondrán de quince días naturales para presentar sus ofertas.