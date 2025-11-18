Pontevedra hace un llamamiento para erradicar la lacra del machismo

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo martes (25-N), Gemma Rial, la decana del Colexio da Avogacía de Pontevedra, leyó antes de comenzar el pleno celebrado ayer la Declaración Institucional correspondiente, en representación del Concello.

Mediante este escrito, el gobierno de Pontevedra remarcó su rechazo a la violencia ejercida a las mujeres, a la vez que hizo un «llamamiento a la implicación activa de la ciudadanía, de las instituciones y de los medios de comunicación para erradicar el machismo, proteger a las víctimas y construir una cultura de igualdad, respeto y justicia», expresó la decana.

La declaración, consensuada por los tres grupos políticos que cuentan con representación en la ciudad, fue redactada por el turno de oficio de violencia de género del colegio provincial, al que pertenecen varios abogados que facilitan asistencia «todos los días del año, las 24 horas del día, lo que suponen 4.015 guardias al año».

Un servicio que Gemma Rial calificó como «una dedicación ejemplar, mal remunerada y muy exigente». Además, es gratuito para las mujeres y los menores «víctimas de delitos contra la libertad sexual, mutilación sexual femenina, matrimonio forzado o acoso con connotación sexual».

Hasta finales del pasado mes de octubre, se realizaron un total de 641 asistencias en los once partidos judiciales del ámbito territorial del Colexio da Avogacía: Vilagarcía, Marín, Cambados, Cangas, Lalín, A Estrada, Caldas, Tui, Ponteareas, Porriño y Pontevedra. Concretamente en este último, se registraron 124 asistencias. Cada abogado responsable de este servicio, presente en todos los partidos judiciales y que se encuentra especializado en estos asuntos, acompaña y asiste a la víctima desde la interposición de la denuncia y a lo largo de todo el procedimiento judicial, así como en todos los procesos que tengan relación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctima.

El manifiesto subraya que «la violencia de género no es un problema privado, es una violación de los derechos humanos que interpela a toda la sociedad». De esta manera, Rial definió dicha violencia como «una realidad que vulnera la dignidad, la libertad y la vida de miles de mujeres de nuestro país y en el mundo», a la vez que declaró que «el silencio nos hace cómplices» y que «la violencia contra las mujeres, por el hecho de serlo, constituye una grave violación de los derechos humanos».

Por su parte, la campaña municipal del Concello de Pontevedra del 25-N de este año invita a mirar desde otra perspectiva la violencia de género, mediante la formulación de la siguiente pregunta: «¿Y si dejamos de contar víctimas y contamos maltratadores?». La respuesta se encuentra en la fachada de la casa consistorial de Pontevedra: 12.976 maltratadores. La cifra, extraída de los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, abarca la cantidad de personas sentenciadas en diez años en Galicia, desde 2015 hasta 2024, según indican fuentes municipales. De esta manera, el foco se pone en los maltratadores, en lugar de recaer en las víctimas.