Una oficial de la Policía Local denuncia al jefe por «acoso»

A la sesión plenaria del Concello de Pontevedra celebrada ayer acudió Silvia Nogueira, una oficial de la Policía Local de la ciudad que aprovechó la ocasión para visibilizar una denuncia de «acoso laboral» y debido a la «anulación del derecho a la conciliación familiar por tener hijos menores de 12 años» contra José Manuel González Abal, que asume el mando del cuerpo.

Según indica Nogueira, activó el protocolo de acoso laboral en el pasado mes de julio por «una serie de actividades que sobrepasan lo normal», pues la oficial critica que su superior le «anula como mujer, madre, persona y trabajadora», además de hacer constar que se le restringen sus funciones, el acceso a aplicaciones o se le desprecia públicamente, además de rechazarle su derecho a la conciliación familiar, tal y como indica Nogueira, un derecho que disfrutaba «desde 2018, cuando la jefatura era ejecutada por otro compañero».

«Es algo básico, no estoy pidiendo nada que no sea de derecho», reclama, criticando que «el 90% de nuestra plantilla es masculina, hay muchos compañeros que disfrutas sin reparo de la conciliación».

Por ello, debido a que «el trámite administrativo del Concello deja todo de lado» y que no obtuvo «ninguna respuesta positiva por vía administrativa», Nogueira ya ha puesto esta situación en manos del poder judicial.