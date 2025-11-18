Mejora del entorno del Mercado de Sanxenxo con nuevas aceras
El Concello prevé iniciar en días la pavimentación de Panadeira, Cesteiros y Viña da Fonte | Las obras cuestan 300.000 euros
Los trabajos en calle Cesteiros y Panadeira «avanzan a buen ritmo», señala el Concello de Sanxenxo, pese a las intensas lluvias de estas semanas. Las obras se centran en la colocación de la baldosa hidraúlica en ambos viales y la previsión es que «la próxima semana comience ya la pavimentación de las calles del entorno del mercado que incluyen, además de Panadeira y Cesteiros, Viña da Fonte», señalan las mismas fuentes.
El proyecto de mejora de estos viales, valorado en más de 300.000 euros, incluye la renovación del alumbrado, la señalización y el drenaje existente. En cuanto a los semáforos en el cruce de la Rúa do Progreso se prevé su traslado a la nueva ubicación de los pasos de peatones y la adaptación de sus ópticas.
A lo largo de toda la actuación se renuevan completamente los pavimentos en las aceras mediante la colocación de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón.
También se contempla la colocación de mobiliario y de jardinería. Se prevé insalar una barandilla en la calle Progreso para impedir a los peatones que crucen la calzada por zona no habilitada; en la Rúa Viña da Fonte, en la plazoleta, para proteger del desnivel entre la plaza y la nueva acera. Además, está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas.
Con estas mejoras, «se busca no solo renovar las infraestructuras básicas, sino también hacer más agradable y accesible esta parte del municipio para vecinos y visitantes», indican los portavoces del gobierno local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Diputación y Adif desbloquean la vía verde de Pontevedra a Arcade tras doce años de espera
- Vecinos de Bora y Xeve ven el «final del túnel» a 20 años de lucha contra la A-57
- Un escaparate del talento gallego con alma de premio
- María J. Rodríguez (abogada): «Si no proteges a los hijos, no proteges a la mujer de la violencia de género»
- Pontevedra 1-1 Mérida: Ahogamiento entre el barro y el punto de penalti
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»