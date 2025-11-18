Mejora del entorno del Mercado de Sanxenxo con nuevas aceras

Los trabajos en calle Cesteiros y Panadeira «avanzan a buen ritmo», señala el Concello de Sanxenxo, pese a las intensas lluvias de estas semanas. Las obras se centran en la colocación de la baldosa hidraúlica en ambos viales y la previsión es que «la próxima semana comience ya la pavimentación de las calles del entorno del mercado que incluyen, además de Panadeira y Cesteiros, Viña da Fonte», señalan las mismas fuentes.

El proyecto de mejora de estos viales, valorado en más de 300.000 euros, incluye la renovación del alumbrado, la señalización y el drenaje existente. En cuanto a los semáforos en el cruce de la Rúa do Progreso se prevé su traslado a la nueva ubicación de los pasos de peatones y la adaptación de sus ópticas.

A lo largo de toda la actuación se renuevan completamente los pavimentos en las aceras mediante la colocación de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón.

También se contempla la colocación de mobiliario y de jardinería. Se prevé insalar una barandilla en la calle Progreso para impedir a los peatones que crucen la calzada por zona no habilitada; en la Rúa Viña da Fonte, en la plazoleta, para proteger del desnivel entre la plaza y la nueva acera. Además, está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas.

Con estas mejoras, «se busca no solo renovar las infraestructuras básicas, sino también hacer más agradable y accesible esta parte del municipio para vecinos y visitantes», indican los portavoces del gobierno local.