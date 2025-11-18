Las lluvias provocan derrumbes de muros en Bordóns y Carabuxeira
Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron varios desprendimientos en distintos puntos de la comarca. En Sanxenxo la Policía Local y Emerxencias intervinieron tras el derrumbe parcial de un muro en la calle Carabuxeira. El Concello señala que la propietaria del inmueble, que no reside en el municipio turístico, ya fue avisada para que se haga cargo de los desperfectos, después de que los agentes retirasen varias de las piedras caídas sobre el vial. Otro de los desprendimientos se produjo tras un corrimiento de tierras en A Lamela, en la parroquia de Bordóns, también en una parcela de carácter particular.
