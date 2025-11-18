Libros que crean vínculo

La lectura como vínculo entre las madres y padres y los bebés centra la idea con la que se ha puesto en marcha la primera biblioteca de cuentos infantiles del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP).

Se trata de una iniciativa materializada por profesionales del servicio de Pediatría y del área de Neonatología, así como responsables de Enfermería, en colaboración con la editorial pontevedresa Kalandraka.

Emplazada en el área de Neonatología del Hospital Provincial, cuenta con historias y álbumes ilustrados adaptados a las primeras edades, con contenidos relacionados con los colores, las formas, los animales, los números...

Esta biblioteca está compuesta por publicaciones pensadas específicamente para la estimulación temprana y que tienen unas características físicas que hacen muy fácil que sean compartidos en la biblioteca: tienen esquinas redondeadas y se pueden chupar. «Son libros parecidos a nanas, con pequeños poemas y con un fondo claro e ilustraciones bien definidas, que ayudan a la estimulación visual», explican Sandra Senra y Zeltia Pino, de la colección de «Libros para soñar» de Kalandraka.

De este modo, también se busca crear una semilla para que cuando estos niños y sus padres salgan del hospital continúen con el proceso lector de acompañamiento y de un vínculo que ya se crea desde el centro sanitario.

Es importante que las nanas estén presentes en estas lecturas, ya que es el primer acercamiento que tienen los bebés a la lectura, a través de la transmisión oral.

Profesionales sanitarios y de Editorial Kalandraka muestran algunos de los libros. / Gustavo Santos

«Método canguro»

La supervisora del área pediátrica del Hospital Provincial, Rita Cabanelas, insistió en que este tipo de lectura estimula el vínculo con los padres cuando están con el «método canguro».

«Cuando se lee a un niño, se estimula las áreas relacionadas con el futuro desarrollo de su lenguaje y de aquellas de desarrollo cognitivo cerebral. Leer al bebé, estando piel con piel con la madre, con una rítmica concreta le estimula. Además, se implica a los padres en el cuidado, se empodera a las familias, dándole un rol de cuidador, no solo de visitante», resume.

La colección estará ubicada en la UCI neonatal del hospital, de modo que cuando los padres van a visitar al recién nacido. En Galicia, solo hay una iniciativa similar a esta en el área sanitaria de Santiago, que sí son habituales en grandes hospitales como La Paz o el 12 de Octubre de Madrid y el Vall d’Hebron de Barcelona.

«La lectura es beneficiosa a cualquier edad, por eso quisimos montar algo así», concluyó.

50 niños prematuros

Uno de cada diez niños nace prematuro, esto es, antes de las 37 semanas. En el CHOP han nacido en lo que va de año 50 niños prematuros, de entre 936 partos totales.

«La natalidad disminuye, pero la tasa de prematuridad se mantiene, cuando lo ideal es que no fuese así», considera Pilar Crespo, médica de Neonatología del Complexo Hospitalario de Pontevedra.