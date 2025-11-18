Juanra Gómez se perderá toda la temporada en el Pontevedra CF

Juanra Gómez, el zaguero del Pontevedra, se perderá lo que resta de campaña por la lesión sufrida el pasado sábado ante el Mérida. El parte médico del club expone que el jugador, tras la resonancia magnética a la que fue sometido, que cuenta con una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

De acuerdo con el informe proporcionado por los servicios médicos de la entidad, el tratamiento pasa por la cirugía de forma programada, lo que confirma su baja de larga duración.

El jugador llegó este verano procedente del Atlético Baleares para completar la zaga y, a sus ocho partidos oficiales disputados como granate, dice adiós al curso. Una baja sensible para la línea defensiva lerezana, que solo contará, al menos hasta el mercado de invierno, con dos centrales puros en el primer equipo.