Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan de Sola presenta su libro en Marín este jueves

«Entre los muros del olvido» narra la historia de un superviviente de Mauthausen

Juan de Sola.

Juan de Sola. / FdV

R. P.

Marín

El Museo Torres de Marín acogerá este jueves, 20 de noviembre, a las 20.00 horas, la presentación del libro «Entre los muros de él olvido», escrito por el periodista Juan de Sola y que rescata la historia personal y colectiva de un vecino de Campañó, Ramón García Martínez, que sobrevivió a los horrores del campo nazi de Mauthausen.

Además del autor, participarán Silvana y María Teresa (Mayte), las dos hijas de Ramón García Martínez, principal protagonista de la historia, y contará con la presentación de Antón Sobral. La entrada es libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents