Juan de Sola presenta su libro en Marín este jueves

El Museo Torres de Marín acogerá este jueves, 20 de noviembre, a las 20.00 horas, la presentación del libro «Entre los muros de él olvido», escrito por el periodista Juan de Sola y que rescata la historia personal y colectiva de un vecino de Campañó, Ramón García Martínez, que sobrevivió a los horrores del campo nazi de Mauthausen.

Además del autor, participarán Silvana y María Teresa (Mayte), las dos hijas de Ramón García Martínez, principal protagonista de la historia, y contará con la presentación de Antón Sobral. La entrada es libre hasta completar aforo.