Los intérpretes Milena Smit y Manu Ríos anunciarán las nominaciones a los Feroz 2026 en Pontevedra

Los Premios Feroz 2026 anunciarán el próximo jueves 27 de noviembre las nominaciones de su decimotercera edición, a las 11.30 de la mañana en la Casa Consistorial de Pontevedra.

Los intérpretes Milena Smit (‘Madres paralelas’, ‘La chica de nieve’) y Manu Ríos (‘Élite’, ‘Respira’) serán los encargados de hacer públicos los nombres de las películas, series y profesionales que optarán a estatuilla en la gala del sábado 24 de enero en el Recinto Ferial de Pontevedra. En el acto también intervendrán la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), María Guerra; y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

La lectura de nominaciones también podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de los Premios Feroz.

Esa misma tarde, a las 18.00 en el Teatro Principal, Milena Smit y Manu Ríos charlarán con el público pontevedrés sobre sus carreras, el panorama audiovisual actual y comentarán los títulos favoritos de los Feroz 2026.

La entrada es gratuita pero es necesario retirar previamente las localidades en la oficina de Turismo de la Plaza de España de Pontevedra, desde siete días antes de cada actividad y hasta completar el aforo, con un máximo 4 entradas por persona.

En diciembre se darán a conocer los nominados a los Premios Feroz Arrebato de ficción y de no ficción, que completarán el listado de candidaturas 2025.

En los premios Feroz 2026 habrá en total 21 categorías: once de cine, siete de series, dos Premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz de Honor que este año recibirá la actriz Marta Fernández-Muro.