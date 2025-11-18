La Diputación incrementa su inversión en Benestar Social en un 18%
Ponteveda
La Diputación de Pontevedra anunció este lunes un incremento de un 18% en los recursos destinados a Benestar Social y Príncipe Felipe, que ascenderán en 2026 a cerca de 24,3 millones de euros.
La diputada Paula Bouzós remarcó el «esfuerzo inversor del ente provincial para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la provincia de Pontevedra». «Seguiremos reforzando la apuesta de la Diputación por las familias, por estrechar lazos de convivencia y por construir una provincia más inclusiva, donde todas y todos tengan cabida», dijo.
