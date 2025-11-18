La Diputación aumenta un 56% los recursos para infraestructuras y vías provinciales

La Diputación prevé incrementar en un 56% los recursos destinados a infraestructuras y vías provinciales, hasta invertir durante el próximo año más de 38,2 millones.

La diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, destaca que con este incremento «seguimos avanzando para garantizar que estas infraestructuras públicas, indispensables para la vertebración de nuestro territorio, estén en condiciones adecuadas de seguridad».

También señala que se impulsarán inversiones directas en carreteras provinciales por valor de 25 millones y se reservará una dotación presupuestaria para la redacción del proyecto de conexión entre Redondela y Pontevedra de la Vía Verde.

Desde el año 2023 y con el presupuesto aprobado para el próximo año, Belén Cachafeiro explica que «serán más de 110 millones de euros los recursos dirigidos por el gobierno de la Diputación a la mejora de las carreteras de titularidad provincial», una red que suma 1.700 kilómetros.

También recordó que con estos fondos se firmaron cerca de 30 convenios con concellos para contar con vías más humanas y se impulsó la contratación de más de 50 obras para mejorar otras tantas carreteras.