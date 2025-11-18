Concierto de Cuerdas Atlánticas por Santa Cecilia
Marín
Con motivo de la celebración del Día de Santa Cecilia y del 73 aniversario del Ateneo Santa Cecilia de Marín, el 22 de noviembre, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la Iglesia Vella de Marín un concierto de Cuerdas Atlánticas y un homenaje a las personas que forman parte del Ateneo. Cuerdas Atlánticas es una formación integrada por profesionales de la música con una sólida base académica.
