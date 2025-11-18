El Centro Social Patelas de Cuntis acoge una charla sobre el daño cerebral adquirido

El centro Social Patelas de Cuntis será escenario mañana a partir de las 11,30 horas de una sesión informativa, abierta y gratuita, dedicada al daño cerebral adquirido. Se busca divulgar las causas, caso el ictus o los traumatismos craneoencefálicos, describir las secuelas, sensibilizar sobre la prevención y aportar referencias sobre los recursos de atención disponibles en el entorno.

Dano Cerebral Galicia, la federación que reúne a las cinco asociaciones de esta discapacidad existentes en Galicia, organiza esta sesión en colaboración con el Concello de Cuntis.

El daño cerebral adquirido es una discapacidad que presentan más de 35.000 gallegos. Su incidencia «se incrementó en los últimos años, y continúa creciendo, especialmente por el aumento de los casos de ictus», señala la organización.

El envejecimiento de la población y cambios en los hábitos (peor alimentación, más sedentarismo y estrés) son a su vez los factores que están detrás del incremento de los casos de ictus. A mayores, el desarrollo de la atención médica de emergencias lleva a que se salven vidas que continúan, pero con esa discapacidad adquirida. En la sesión se darán nociones sobre cómo identificar estos accidentes cerebrovasculares.