Los casos de mujeres en VioGén con hijos a su cargo aumentan a 877 en Pontevedra

Los casos de mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en seguimiento integral en el sistema VioGén y que tienen menores a su cargo se han incrementado notablemente en el último año en la provincia de Pontevedra. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, son 877, mientras que a estas alturas del año pasado eran 822.

El sistema VioGén, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, integra toda la información de interés que se estime necesaria en los casos de violencia de género, además de llevar a cabo una estimación del riesgo. Atendiendo a este último, se realiza un seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional. Es por ello que pueden ser solamente las mujeres o también los menores que se encuentran a su cargo. Por ello, se efectúa una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del subsistema de notificaciones automatizadas, cuando se detecta alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de las personas.

Violencia vicaria

Según las cifras de Interior, hay un total de 1.935 casos activos a nivel provincial (1.754 hace un año), aunque no en todos ellos hay menores.

Así, se tienen en especial consideración aquellos en los que sí los hay, tras la práctica de la valoración policial del riesgo a la víctima, conforme al vigente Protocolo 2025. En ellos se detecta una determinada combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los hijos, ya sean en común o no.

En este sentido, el Ministerio de Igualdad recuerda que en la violencia vicaria el hombre hace daño a la mujer a través de sus seres queridos, en especial, a través de sus hijos. «La violencia vicaria es violencia de género», subraya.

De los 877 casos activos en los que sí hay menores en la provincia hay que destacar 23 incluidos en la categoría de situación de riesgo: 19 en riesgo medio y cuatro en riesgo alto.

El Sistema VioGén genera para estos casos una diligencia automatizada que se adjunta al informe de valoración policial del riesgo y al atestado, para recomendar a la autoridad judicial y fiscal la práctica de evaluación adicional experta en el ámbito forense.

Más de 31 a 45 años

Por otro lado, y teniendo en cuenta la clasificación por edad de las víctimas de violencia de género de los 1.935 casos activos actualmente a nivel provincial, la mayor cifra es la de aquellas que tienen entre 31 y 45 años, con 883. Les siguen las de 46 a 64 años, 550; las de 18 a 30 años, 394; las de más de 65 años, con 93, y, en último lugar, las menores de edad, con 15 casos.