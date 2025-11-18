«Cando volves?» es reconocida de nuevo, en Grecia

La Diputación de Pontevedra acaba de obtener un nuevo reconocimiento en el Amorgos Tourism Film Festival de Grecia por el audiovisual de la campaña Cando volves? Tras ser seleccionada entre numerosos vídeos promocionales de destinos de todo el mundo, este nuevo premio para la campaña turística de la provincia se suma a otros ya logrados en Cannes, Tortosa, Estados Unidos, Sudáfrica y Japón.