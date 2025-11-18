Caldas, Cuntis, Moraña, Barro y tres concellos más estudian un servicio conjunto de recogida de basuras

Representantes de los concellos de Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Portas, A Estrada, Barro y Campo Lameiro mantuvieron en la mañana de este martes una reunión en las dependencias de la Casa Consistorial caldense para sentar las bases que sirvan para poder impulsar un servicio de recogida y tratamiento de la basura de carácter supramunicipal.

En este encuentro, que supone un primer paso para alcanzar este objetivo, los alcaldes de estos municipios próximos entre sí acordaron elaborar un estudio que permita detallar las fórmulas más acomodadas a la hora de economizar y reducir los costes de esta prestación.

Los asistentes a la reunión acordaron ponerse en contacto con la Diputación Provincial de Pontevedra con la intención de alcanzar la colaboración de la máxima institución pontevedresa a la hora de impulsar el dicho estudio. Tal y como explicaron los representantes municipales a la conclusión del encuentro, se pretende valorar que fórmula es la más idónea para que este servicio se gestione de manera supramunicipal, como la creación de un consorcio o la agrupación de los Concellos.

Los alcaldes hacen un baamnce positivo de esta reunión e inciden en la importancia de trabajar de manera conjunta, con la finalidad de garantizar consolidar una reducción de los precios manteniendo una recogida y tratamiento de la basura de la máxima calidad, teniendo siempre como objetivo el bien común de los vecinos y de los habitantes de estos ayuntamientos.