Las autoridades piden prudencia en las carreteras
La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogió un minuto de silencio en recuerdo de las personas víctimas de accidentes de tráfico. El subdelegado Abel Losada pidió a los ciudadanos «incrementar la prevención y el cuidado» en las carreteras con la llegada del invierno. En lo que va de año en vías interurbanas en la provincia perdieron la vida 17 personas (seis de ellas eran motoristas), 155 personas resultaron heridas graves y 1.106, leves.
- Los bocatas XXL triunfan en Poio
- Diputación y Adif desbloquean la vía verde de Pontevedra a Arcade tras doce años de espera
- Vecinos de Bora y Xeve ven el «final del túnel» a 20 años de lucha contra la A-57
- Un escaparate del talento gallego con alma de premio
- María J. Rodríguez (abogada): «Si no proteges a los hijos, no proteges a la mujer de la violencia de género»
- Pontevedra 1-1 Mérida: Ahogamiento entre el barro y el punto de penalti
- Más de 730 corredores desafían al mal tiempo en Pontevedra para ayudar a las víctimas de trata
- Los vendedores exigen el regreso al centro para «no morir de hambre»