Las autoridades piden prudencia en las carreteras

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogió un minuto de silencio en recuerdo de las personas víctimas de accidentes de tráfico. El subdelegado Abel Losada pidió a los ciudadanos «incrementar la prevención y el cuidado» en las carreteras con la llegada del invierno. En lo que va de año en vías interurbanas en la provincia perdieron la vida 17 personas (seis de ellas eran motoristas), 155 personas resultaron heridas graves y 1.106, leves.