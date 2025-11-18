El área sanitaria invitará a 4.000 personas a revisar sus pulmones

La Consellería de Sanidade, a través de un programa en colaboración con la Dirección Xeral de Saúde Pública, citará a 3.940 usuarios del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés a participar en un cribado de cáncer de pulmón, que comenzó en modalidad de prueba en A Coruña y Cee con éxito, permitiendo detectar tres de los cinco tumores malignos diagnosticados en estadíos precoces (un 60%).

La iniciativa se extiende ahora al resto de las áreas sanitarias gallegas, tal y como informó ayer la Consellería de Sanidade, que destaca que «la Xunta avanza en la lucha contra el cáncer de pulmón con la ampliación a toda Galicia de su programa piloto de cribado LUNG-GAL».

La Xunta decidió la ampliación del programa piloto de cribado ante los resultados satisfactorios alcanzados el pasado año en la provincia coruñesa.

En el conjunto de la comunidad autónoma, además de las casi 4.000 invitaciones que se enviarán en Pontevedra y O Salnés, se hará lo propio con otras 9.115 en Vigo, 8.983 en Santiago, 8.200 en A Coruña, 7.850 en Lugo, 6.970 en Ferrol y 2.915 en Ourense.

Tras haberse enviado ya las primeras invitaciones por SMS, han respondido a la encuesta 1.560 personas. De estas, 239 son fumadoras activas, 98 solicitaron cita en su centro de salud para dejar de fumar y 236 muestran interés en participar en el programa piloto de detección precoz mediante TAC de baja dosis, en el caso de cumplir criterios de inclusión.

En cuanto a los exfumadores que dejaron el hábito en los últimos diez años, cinco respondieron a la encuesta y cuatro se mostraron dispuestos a participar en esta iniciativa.

La Xunta recuerda que la prevención y la detección temprana son claves para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón e insta a la población a aprovechar los servicios de apoyo para abandonar el tabaco y participar en las iniciativas sanitarias disponibles.

Ayer, 17 de noviembre, se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, en el que el ejecutivo gallego subraya los avances en la lucha contra esta enfermedad, centrando sus esfuerzos en la detección precoz y en la prevención del tabaquismo, principal factor de riesgo.