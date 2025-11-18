Alarma en A Caeira por un intento de robo con «testigos» de silicona en puertas

Alarma en el barrio de A Caeira, en Poio, después de un intento de robo en un piso de un edificio en el que numerosas puertas habían sido marcadas previamente con «testigos» de silicona.

Fue un propio vecino el que sorprendió al ladrón intentando forzar la puerta con una ganzúa, tal y como ha podido saber FARO. Al ser pillado «in fraganti», el hombre se dio a la fuga.

La policía judicial se personó en el inmueble, en una de las calles más céntricas del barrio de A Caeira, en la parroquia de San Salvador de Poio, donde constató que tanto la vivienda que se estaba intentando robar como las cercanas a ella habían sido marcadas con pequeños puntos de silicona.

Es lo que comúnmente se conoce como «testigos», ya que son marcas que sirven a los ladrones para saber si en ese piso en cuestión vive alguien o si lo utiliza con frecuencia. Cuando los delincuentes confirman que esa marca sigue ahí al pasar varios días es cuando habitualmente se animan a actuar, como pudo ser el caso de A Caeira.

No es la primera vez que ocurre algo así en edificios de viviendas en la zona urbana de Poio, pero el nerviosismo ha aumentado entre los vecinos ya que al temor de sufrir un robo ahora se une el de que el piso en cuestión sea «okupado».

Casetas de obra

Por otro lado, también en los últimos días un empresario denunció que las casetas de la obra que estaba llevando a cabo en el municipio de Poio habían sido forzadas para robar artículos que había en su interior.