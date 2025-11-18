Adif cederá por 10 años los terrenos a la Diputación para crear la vía verde entre Pontevedra y Arcade

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha acordado este martes en un encuentro con responsables del Adif el inicio del procedimiento para la cesión del tramo ferroviario en desuso entre Pontevedra y Arcade para su conversión en Vía Verde. El encuentro de trabajo celebrado en Madrid entre López y responsables del Administrador Ferroviario tuvo como resultado "comenzar de manera inminente a tramitación para lograr una concesión administrativa durante diez años del trazado, para que pase a ser gestionado por la Diputación", segñún informa la entidad provincial.

“Es una noticia que la provincia llevaba años esperando”, afirma López, quien celebra el ambiente de colaboración por parte del Adif para avanzar “en un proyecto estratégico para la provincia”.

El presidente manifestó el interés de la Diputación provincial "a la hora de encabezar el proyecto, el consenso institucional, social y político en la zona y la mano tendida del gobierno provincial para avanzar en todas las fases del proyecto".

En el encuentro estuvo presente el director de Patrimonio y Urbanismo del Adif, Alfredo Cabello; el jefe de Área y Apoyo Técnico, Jaime Martínez; y el subdirector de Análisis y Seguimiento de Proyectos, Raúl Lanzarote. En él, Adif puso a disposición de la Diputación iniciar de manera inminente los trámites para alcanzar una concesión administrativa de las vías en desuso por diez años y cerrar los términos de la colaboración entre las instituciones encaminado a avanzar en la futura Vía Verde.

La conexión de las localidades de Arcade y Pontevedra por el antiguo trazado ferroviario a través de una Vía Verde es uno de los grandes objetivos de la Diputación a nivel provincial y un objetivo que el gobierno de Luis López está liderando. Además de contratar a la Fundación Ferrocarriles Españoles, los mayores expertos a nivel nacional para el impulso de Vías Verdes, un estudio de factibilidade de este trazado, la Diputación ha reservado en el presupuesto del próximo año una partida de 100.000 euros para la redacción del proyecto.

En este sentido, Luis López hizo hincapié en la importancia de la cooperación y la unidad para desbloquear un “proyecto complejo” que requiere de la colaboración entre administraciones. De hecho, el presidente provincial quiso valorar la buena disposición del Ministerio de Transportes para liberar el trazado dentro del marco planificación ferroviaria estatal.

La apertura de la senda entre Arcade y Pontevedra es uno de los tramos en los que trabaja la Diputación dentro de un proyecto global que busca conectar las ciudades de Vigo y Vilagarcía a través de una senda peatonal por las antiguas vías del tren.