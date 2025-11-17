«Videomapping» para la Carballeira

El futuro centro de visitantes de la Carballeira y el Xardín Botánico de Caldas va a contar con un gran espacio inmersivo que aplicará las más modernas técnicas de videomapping para explicar a las personas visitantes la historia, la memoria, y los valores biológicos y ambientales del espacio natural.

Según explica el teniente de alcalde Manuel Fariña, el nuevo ‘Museo 24/7’ incluirá una estancia en la que «las paredes se disuelven» y se proyectará un espectáculo de imágenes, luces y sonidos que transformarán la estructura física del espacio «pareciendo que cobra vida, para ofrecer una experiencia novedosa y diferencial que haga comprender y ponga en valor el BIC».

Fariña destaca que la experiencia turística de las personas que visitan el espacio natural debe estar basada principalmente en el protagonismo del conjunto exterior, que es objeto de restauración para recuperar su configuración original y mejorar su biodiversidad con nuevas especies.

Con todo, «eso no es suficiente porque no se aprovechan todas las potencialidades a nivel turístico: Necesitamos una propuesta innovadora que nos diferencie y nos posicione, por eso la propuesta de musealización que hacemos queremos basarla en un uso inteligente de las nuevas tecnologías», subraya el edil.

De este modo, se trabaja para que el Centro de Visitantes 24/7 complemente la visita al conjunto exterior de la Carballeira y el Xardín Botánico aprovechando todas las herramientas disponibles en el ámbito de la digitalización.

Según subraya Fariña, el formato de la exposición va a estar fuertemente apoyado en las nuevas tecnologías y, con independencia de que se incluyan formatos tradicionales, el contenido principal se basará en el aprovechamiento de vías novedosas.

De esta manera, la propuesta es crear un gran espacio inmersivo con el videomapping como herramienta principal que creará una estancia en la que las paredes «desaparecen» y sugieren un entorno desmaterializada.

Se van a utilizar proyectores y software especializado para adaptar el contenido visual a la geometría de la sala, creando ilusiones y efectos ópticos sorprendentes que envuelven a la persona espectadora y hacen que el espacio sea dinámico.

Fariña explica que en estos momentos la empresa responsable de la experiencia turística (la UTE Atlantic-Trivium Caldas) está diseñando el pliego técnico del contrato para desarrollar toda la tecnología necesaria.

Así, en breve se sacará a contratación a creación del espacio inmersivo dentro del Centro de Visitantes, que se instalará en el edificio del auditorio y aprovechará la actual sala de exposiciones, con 200 metros cuadrados repartidos en dos plantas.

La instalación y mejora de este espacio supondrá una inversión que superará los 250.000 euros, con los que se van a resolver tanto la mejora de las actuales instalaciones como la domotización.

Tanto con formatos tradicionales como digitalizados, el Centro de Interpretación atenderá todas las dimensiones del BIC —cultural, social y natural—. En particular se abordará su historia como espacio ciudadano y su importancia en la tradición balnearia; los usos económicos y sociales desde sus orígenes (jardín, zona de recreo, campo de la feria, zona de fiestas, escenario de festivales... ); la memoria viva, con recuerdos antiguos y testigos de generaciones actuales y especial atención a las mujeres; los valores biológicos del conjunto; la sensibilización sobre los valores ambientales y también aspectos prácticos de la visita.